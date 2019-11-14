МИД Чехии пригласил российского посла из-за запрета деятельности чешской организации в РФ

ПРАГА, 14 ноября. /ТАСС/. Посол РФ в Чехии Александр Змеевский был приглашен в четверг в МИД республики в связи с включением российским Минюстом в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, чешской организации "Человек в беде" (Сlovеk v tisni). Это подтвердили ТАСС в российском дипломатическом представительстве.

Ранее о факте приглашения посла сообщила пресс-служба МИД Чехии. Змеевский встретился с заместителем министра иностранных дел республики Мартином Повейшилом. Он попросил дипломата объяснить причину включение гуманитарной организации, действующей более чем в 50 странах, в список нежелательных в России. "Человек в беде" занимается деятельностью, связанной с образованием, правами человека и прочими гуманитарными вопросами, подчеркнул замминистра.

Посол сказал, что будет информировать Москву об озабоченности чешской стороны.

Минюст России включил 12 ноября организацию "Человек в беде" в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Организация была внесена в этот перечень на основании решения заместителя генерального прокурора Российской Федерации от 7 ноября 2019 года.