Fox: в день начала импичмента Трампа в его предвыборный фонд поступило $3 млн

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа в день первых открытых слушаний в Палате представителей по импичменту собрал пожертвования в размере $3,1 млн. Об этом сообщила в четверг телекомпания Fox News со ссылкой на руководителя предвыборного штаба Брэда Паскала.

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В сентябре, после того, как спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ, штат Калифорния) объявила о начале процесса импичмента, штаб Трампа, по данным Брэда Паскала, собрал в течение суток $5 млн пожертвований.

В третьем квартале нынешнего года, отметила телекомпания Fox News, штаб Трампа и Национальный комитет Республиканской собрали $125 млн на ведение предвыборной кампании, а всего с начала года - $308 млн. О намерении добиваться второго срока на посту президента Трамп объявил еще в день инаугурации 20 января 2017 года.