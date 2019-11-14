В Минске недовольны таможенным контролем на административной границе Белоруссии и России

МИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Таможенный контроль на административной границе Белоруссии и РФ с российской стороны противоречит союзным договоренностям. Об этом заявил в четверг в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо.

"По информации российской пограничной группы, которая у нас здесь присутствует, очереди (грузовых автомобилей на границе Белоруссии и РФ - прим. ТАСС) достигают 10 км", - отметил глава погранведомства.

Он пояснил, что после прохождения контроля на внешней границе Союзного государства, допустим, в Бресте, автоперевозчики сталкиваются с контролем при въезде из Белоруссии в РФ. "Какой может быть контроль?" - заметил Лаппо. "Мы зарабатываем определенные деньги на транзите, зарабатываем своим горбом деньги в бюджет", - сказал глава комитета, пояснив, что действия российской таможенной службы снижают транзитную привлекательность Белоруссии.

Также он подверг критике действия российской стороны, которая препятствует въезду из Белоруссии в РФ граждан третьих государств, имеющих российскую визу. "Для нас, меня, как пограничника, это непонятно. Это бьет по имиджу нашего государства, как будто бы нам не доверяют", - сказал председатель Госпогранкомитета Белоруссии.

Создание рабочей группы

Белоруссия и Россия в ближайшее время создадут рабочие группы для выработки нового договора о взаимных усилиях по охране внешней границы Союзного государства, заявил Лаппо.

"Принято решение договор обновить, в ближайшее время со своими российскими коллегами создать рабочие группы и выходить на принципиально новый договор", - сказал он. Лаппо отметил, что с момента подписания документа прошло более 20 лет. "Сейчас новые принципы построения охраны границы, новые условия. Отдельные статьи уже потеряли свою актуальность. В XXI веке появились другие риски, вызовы и угрозы", - отметил глава ГПК.

По его словам, "те статьи, которые работают, нужно оставить, которые не работают - проанализировать, почему не работают, по чьей вине", также необходимо конкретно прописать обязанности каждой из сторон по охране внешней границы Союзного государства. Лаппо сообщил, что особое внимание будет уделено вопросам развития материально-технического взаимодействия. "Это тоже будет прописано в договоре. Этот документ будет более конкретным, потому что его будут писать специалисты, имеющие опыт охраны госграницы, - сказал Лаппо. - Каждый пункт выверяем в соответствии с нашими союзническими обязательствами".

Глва ГПК напомнил, что Белоруссия и Россия подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства в 1995 году, срок его действия истекает в ноябре. "Возникла необходимость продления договора и анализа взаимодействия пограничных ведомств Беларуси и России, - сказал он. - Мы свои союзнические обязательства по охране внешней границы выполняем на 100%. Соседи тоже выполняют, но у нас есть определенные вопросы".

В четверг президент Александр Лукашенко, принимая с докладом глав Госпогранкомитета и Совбеза, обратил внимание, что между пограничниками двух стран проблем нет, между военными и транспортниками тоже, но когда все вопросы выводятся на правительственный уровень, вдруг появляется много вопросов.