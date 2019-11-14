Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции США против Huawei

Глава Минюста США заявил, что Huawei и ZTE представляют угрозу для безопасности страны

По словам Уильяма Барра, репутация компаний, а также практика китайского правительства демонстрируют, что Huawei и ZTE доверять нельзя

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Китайским телекоммуникационным корпорациям Huawei и ZTE нельзя доверять, они представляют угрозу безопасности США. Такое мнение выразил американский министр юстиции - генеральный прокурор Уильям Барр в письме к председателю Федеральной комиссии по связи (ФКС) США Аджиту Паю, который опубликовал документ в четверг у себя в Twitter.

Министр направил послание главе ФКС в связи с тем, что 22 ноября ее руководство рассмотрит предложение запретить работающим в сельской местности американским операторам беспроводной связи использовать средства из федерального фонда, размер которого составляет $8,5 млрд, на покупку оборудования и использование услуг Huawei и ZTE.

"В этот критически важный момент, пока мир решает, кому можно доверять, мы не должны давать понять, что Huawei и ZTE - это нечто иное, нежели угроза нашей коллективной безопасности", - утверждает Барр в датированном 13 ноября письме. По его версии, "в целом их [компаний] репутация, а также практика китайского правительства демонстрируют, что Huawei и ZTE доверять нельзя".

Предложение, которое на следующей неделе обсудит ФКС, в частности, обязывает американских операторов заменить оборудование Huawei и ZTE.

В конце октября представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что проект запретительных мер комиссии на использование оборудования китайских компаний не соответствует основополагающим принципам свободного рынка и нанесет экономический ущерб американским потребителям.

Теги
СШАКитайБарр, УильямСанкции США против Huawei
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Боливии
Моралес поблагодарил генсека ООН за помощь по выходу из политического кризиса в Боливии
Политик заявил, что конфликты в Боливии вызваны нарушением конституционного порядка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС