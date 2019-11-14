Глава Минюста США заявил, что Huawei и ZTE представляют угрозу для безопасности страны

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Китайским телекоммуникационным корпорациям Huawei и ZTE нельзя доверять, они представляют угрозу безопасности США. Такое мнение выразил американский министр юстиции - генеральный прокурор Уильям Барр в письме к председателю Федеральной комиссии по связи (ФКС) США Аджиту Паю, который опубликовал документ в четверг у себя в Twitter.

Министр направил послание главе ФКС в связи с тем, что 22 ноября ее руководство рассмотрит предложение запретить работающим в сельской местности американским операторам беспроводной связи использовать средства из федерального фонда, размер которого составляет $8,5 млрд, на покупку оборудования и использование услуг Huawei и ZTE.

"В этот критически важный момент, пока мир решает, кому можно доверять, мы не должны давать понять, что Huawei и ZTE - это нечто иное, нежели угроза нашей коллективной безопасности", - утверждает Барр в датированном 13 ноября письме. По его версии, "в целом их [компаний] репутация, а также практика китайского правительства демонстрируют, что Huawei и ZTE доверять нельзя".

Предложение, которое на следующей неделе обсудит ФКС, в частности, обязывает американских операторов заменить оборудование Huawei и ZTE.

В конце октября представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что проект запретительных мер комиссии на использование оборудования китайских компаний не соответствует основополагающим принципам свободного рынка и нанесет экономический ущерб американским потребителям.