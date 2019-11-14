Россия и США обсудили практические вопросы выполнения ДСНВ на встречах в Женеве

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Должностные лица России и США провели в Швейцарии 18-е по счету заседание Двусторонней консультативной комиссии по выполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3). Об этом сообщила в четверг пресс-служба Госдепартамента.

Как она уточнила, эти встречи состоялись в Женеве 6-13 ноября. "Американская и российская делегации продолжили обсуждение практических вопросов, относящихся к имплементации договора", - отметило внешнеполитическое ведомство США. Никаких деталей оно не привело.