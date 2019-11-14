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Госдеп: Россия пытается использовать конфликт в Ливии против воли ливийского народа

В США также заявили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Ливии

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Россия якобы пытается использовать конфликт в Ливии против воли народа этой страны. Такое утверждение содержится в распространенном в четверг заявлении Госдепартамента по итогам завершившегося в Вашингтоне раунда американо-ливийского диалога по вопросам безопасности.

"Американская делегация, в которую вошли представители ряда американских правительственных ведомств, подчеркнула поддержку суверенитета и территориальной целостности Ливии перед лицом попыток России использовать конфликт против воли ливийского народа", - утверждается в документе. Никаких деталей по этому поводу внешнеполитическое ведомство не привело.

Делегацию Ливии на прошедшем в среду раунде переговоров возглавили министры иностранных и внутренних дел Мухаммед Сияла и Фатхи Башага из Правительства национального согласия (ПНС). Они "выразили серьезную обеспокоенность по поводу ситуации в области безопасности и ее влияния на гражданское население" страны.

США призвали Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара "прекратить наступление на Триполи". "Это будет способствовать дальнейшему сотрудничеству между США и Ливией в целях предотвращения необоснованного иностранного вмешательства, укрепления законной государственной власти и решения вопросов, лежащих в основе конфликта", - указали в Госдепартаменте.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США превратили Ближний Восток в полигон своей геополитики и под лозунгом борьбы с терроризмом наращивают военное присутствие в разных регионах мира.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичСШАРоссияЛивия
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