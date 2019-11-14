Моралес подтвердил готовность вернуться в Боливию в ближайшее время

МЕХИКО, 15 ноября. /ТАСС/. Эво Моралес, покинувший пост президента Боливии 10 ноября, готов вернуться на родину, чтобы добиться нормализации обстановки и прекращения насилия. Об этом он заявил в интервью мексиканской газете El Universal , выдержки из которого были обнародованы на сайте издания в четверг.

"Если мое возвращение в Боливию поможет добиться установления мира в стране, я вернусь прямо завтра, мне больно из-за того, что столько людей погибло", - сказал политик.

Он также призвал вооруженные силы и полицию страны "не пачкать руки в крови" соотечественников. Моралес отметил, что его отставку должен принять парламент Боливии, и в том случае если этого не произойдет, он отправится на родину. Ранее в интервью газете El Pais политик заявил о готовности вернуться в южноамериканскую страну.