Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Боливии

Новые власти Боливии намерены предать суду журналистов за призывы к бунту

Как заявила министр связи Боливии Роксана Лисаррага, журналисты должны честно заниматься своей деятельностью и не допускать социальных потрясений в стране

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 ноября. /ТАСС/. Временное правительство Боливии намерено привлечь к ответственности журналистов, обвиняемых в подстрекательстве к бунту. Об этом сообщила в четверг министр связи Роксана Лисаррага.

На эту тему
Президент Боливии подал в отставку. Что происходит в стране?

"Те журналисты или псевдожурналисты,... которые призывают к мятежу, должны ответить перед боливийским правосудием", - приводит ее слова газета "Расон".

Как отметила Лисаррага, власти уже выяснили имена журналистов, которые, по их мнению, занимаются подстрекательством. "Это как боливийцы, так и иностранцы", - сказала она. По словам министра, журналисты "должны честно заниматься своей деятельностью и не допускать социальных потрясений в стране, которые готовят правительство Эво Моралеса, посольство Кубы и Венесуэла".

Теги
БоливияПолитический кризис в Боливии
Реклама на ТАСС
Палестино-израильский конфликт
ВВС Израиля атаковали позиции "Исламского джихада" в секторе Газа
В пресс-службе израильской армии уточнили, что атака является ответом на обстрелы территории Израиля со стороны палестинских радикалов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС