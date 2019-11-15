Новые власти Боливии намерены предать суду журналистов за призывы к бунту

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 ноября. /ТАСС/. Временное правительство Боливии намерено привлечь к ответственности журналистов, обвиняемых в подстрекательстве к бунту. Об этом сообщила в четверг министр связи Роксана Лисаррага.

"Те журналисты или псевдожурналисты,... которые призывают к мятежу, должны ответить перед боливийским правосудием", - приводит ее слова газета "Расон".

Как отметила Лисаррага, власти уже выяснили имена журналистов, которые, по их мнению, занимаются подстрекательством. "Это как боливийцы, так и иностранцы", - сказала она. По словам министра, журналисты "должны честно заниматься своей деятельностью и не допускать социальных потрясений в стране, которые готовят правительство Эво Моралеса, посольство Кубы и Венесуэла".