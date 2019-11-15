ВВС Израиля атаковали позиции "Исламского джихада" в секторе Газа

ТАСС, 15 ноября. ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали ночью в пятницу объекты радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

"Сейчас ЦАХАЛ атакует объекты террористов "Исламского джихада", - говорится в сообщении. Отмечается, что атака является ответом на обстрелы территории Израиля со стороны палестинских радикалов.

Израиль считает радикальную палестинскую организацию "Исламский джихад" террористической.

По данным армии Израиля, с утра 12 ноября, когда начался последний виток противостояния, радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю не менее 450 ракет, большинство из которых были перехвачены. В ответ израильские военные поразили десятки целей группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. По данным палестинского Минздрава, в результате израильских ударов в секторе погибли более 30 человек. В пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили, что "около 20 из них были террористами, запускавшими ракеты".