Шотландский суд освободил под залог бывшего министра правительства Пучдемона

ЛОНДОН, 15 ноября. /ТАСС/. Шерифский суд Эдинбурга в четверг отпустил под залог бывшего члена каталонского правительства Клару Понсати, выдачи которой добиваются власти Испании. Как сообщает агентство Press Association, адвокаты Понсати оспаривают экстрадицию своей клиентки и решение британского суда по запросу Мадрида ожидается не раньше весны.

В четверг утром Понсати, проживающая на территории Шотландии и преподающая в Сент-Эндрюсском университете, добровольно сдалась полиции Эдинбурга после того, как власти Испании дважды выдали европейский ордер на ее арест.

В тот же день состоялось судебное слушание, в ходе которого было решено, что 63-летняя Понсати может не оставаться под стражей на все время рассмотрения дела об экстрадиции и будет освобождена под залог по просьбе защиты. Следующее слушание по делу экс-министра состоится 12 декабря и будет процедурным. Рассмотрение дела по существу ожидается этой весной.

"Клара вверяет свою судьбу в руки шотландской судебной системы, которую она считает независимой и беспристрастной", - заявил журналистам адвокат женщины Амер Анвар, по словам которого, Мадрид "злоупотребляет процедурой экстракции и практикой выдачи европейских ордеров на арест".

Власти Испании уже дважды выдали европейские ордера на арест трех бывших членов каталонского правительства Антони Комина, Клары Понсати и Льюиса Пуча, которые бежали из страны в разгар регионального кризиса в 2017 году. В период, когда Карлес Пучдемон находился на посту главы каталонского правительства, Комин, бежавший затем в Бельгию, занимался вопросами здравоохранения; уехавшая в Шотландию Понсати курировала образование. Пуч заведовал департаментом по культуре при правительстве региона и бежал в Бельгию. Судебные власти Испании обвиняют Комина и Понсати в подстрекательстве к мятежу и растрате, Пуча - в неповиновении и растрате. Преступления, в совершении которых обвиняется Понсати, караются тюремным заключением на срок до 15 лет.