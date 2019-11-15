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Bloomberg: интересы Коломойского в США будет представлять адвокат, работавший на Трампа

Как сообщает агентство, речь идет о судебных тяжбах, связанных с обвинениями в адрес бизнесмена со стороны руководства Приватбанка

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Адвокат Марк Касовиц, на протяжении нескольких лет работавший с президентом США Дональдом Трампом, будет представлять в американском суде интересы украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на судебные материалы.

По данным агентства, речь идет о судебных тяжбах, связанных с обвинениями в адрес Коломойского со стороны руководства Приватбанка. Суть гражданского иска сводится к тому, что Коломойский якобы вывел из банка несколько миллиардов долларов. Средства, по мнению стороны обвинения, были направлены на покупку им бизнеса и недвижимости в США. Иск рассматривается в суде в штате Делавэр.

В декабре 2016 года правительство Украины решило национализировать банк и докапитализировать в него 155 млрд гривен (около $6 млрд). Экс-владельцы банка посчитали национализацию незаконной. В конце февраля 2019 года Хозсуд Киева принял к рассмотрению иск Коломойского и компании Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций Приватбанка, о признании недействительной национализации этого банка. 9 апреля истцы расширили перечень своих требований, добавив пункт о возврате им акций Приватбанка, что суд удовлетворил.

В то же время в британских судах проходят разбирательства по иску нынешнего руководства национализированного Приватбанка против его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова с целью возвращения выведенных из Приватбанка средств. В декабре 2018 года НБУ обратился в суд Женевы по месту жительства Коломойского с целью взыскания с него задолженности в размере 9,2 млрд гривен (примерно $370 млн по текущему курсу).

Теги
УкраинаСШАКоломойский, Игорь ВалерьевичТрамп, Дональд
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