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Ситуация на Корейском полуострове

КНДР направила Южной Корее ультиматум с требованием снести постройки в горах Кымган

В Пхеньяне подчеркнули, что южнокорейские объекты в горах Кымгансан оставались без внимания и были заброшенными на протяжении 10 лет

ПХЕНЬЯН, 15 ноября. /ТАСС/. Власти КНДР направили ультиматум Южной Корее с требованием демонтировать южнокорейские объекты, построенные в туристической зоне горы Кымгансан. Об этом сообщило в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Мы предъявили ультиматум 11 ноября, в котором заявили, что, если южнокорейские власти будут продолжать настаивать на своей позиции, мы будем считать, что они отказались от вывода своих сооружений, и примем решительные меры для самостоятельного демонтажа данных объектов", - говорится в сообщении ЦТАК.

Как отмечает агентство, Пхеньян мотивирует свою позицию тем, что южнокорейские объекты в горах Кымгансан "оставались без внимания и были заброшенными на протяжении 10 лет". "В ситуации, когда решение [о сносе объектов] уже принято, нельзя попросту терять время, обмениваясь сообщениями", - подчеркивает ЦТАК.

"Мы как хозяева будем нести ответственность перед нашей нацией и грядущими поколениями и по своему усмотрению прекрасно преобразим горы Кымгансан в культурно-туристическую зону с мировым именем, - резюмирует ЦТАК. - Там у Южной Кореи нет места".

О туристической зоне

В октябре председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения туристической зоны в горах Кымгансан заявил, что республика намерена отказаться от проекта по развитию данного комплекса с Южной Кореей и вести работы самостоятельно. Лидер КНДР распорядился снести "неприглядные постройки", возведенные южнокорейской стороной, предварительно согласовав эти действия с соответствующими органами Южной Кореи. После этого Север передал Югу запрос о проведении письменных консультаций о судьбе проекта, Сеул в ответ на это предложил провести рабочие переговоры с участием представителей южнокорейского правительства и бизнесменов.

Совместный туристический проект Республики Корея и КНДР начал работу в 1998 году как символ экономического сотрудничества двух стран. Южнокорейские компании вложили в строительство отелей и туристической инфраструктуры около $680 млн. В 2008 году после инцидента с гибелью южнокорейской туристки Сеул принял решение приостановить сотрудничество в этой зоне на неопределенное время.

Теги
КНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяКим Чен Ын
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