Сенат Боливии выбрал спикером представителя партии Эво Моралеса

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 ноября. /ТАСС/. Боливийский сенатор Ева Копа Мурга из партии "Движение к социализму", лидером которой является экс-президент Эво Моралес, стала спикером верхней палаты парламента. Об этом Палата сенаторов сообщила в четверг в Twitter.

"Сенат Боливии единогласно выбрал новое руководство на период 2019-2020 годов. Председателем станет сенатор Ева Копа Мурга", - говорится в сообщении. Первым вице-спикером избран ее однопартиец Падро Монтес Гонсалес. Место второго вице-спикера заняла Кармен Ева Гонсалес из оппозиционной партии "Демократическое единство".

В воскресенье спикер Палаты сенаторов Адриана Сальватьерра сообщила о своей отставке, ее первый заместитель последовал ее примеру. Второй вице-спикер верхней палаты Жанин Аньес во вторник взяла на себя исполнение обязанностей временного главы государства после отставки Эво Моралеса.