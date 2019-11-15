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Выборы президента США - 2020

Трамп заявил, что ему не нужна помощь Украины, чтобы победить Байдена на выборах

Президент США также заявил, что республиканцы просят его сохранить начатую демократами процедуру импичмента в связи с тем, что она привела к росту популярности Республиканской партии в стране

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что ему не нужна помощь Украины, чтобы победить бывшего вице-президента Джозефа Байдена на выборах в ноябре следующего года. Американский лидер выступал перед своими сторонниками в штате Луизиана.

"У меня не было опыта на прошлых [президентских] выборах, но мы одержали верх над династией Бушей, затем мы одержали верх над династией Клинтонов, после чего мы одержали верх над весьма жуликоватой группой Обамы <...> Давайте попросим у Украины помощь, чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю", - сказал президент.

По словам Трампа, республиканцы просят его сохранить начатую демократами процедуру импичмента в связи с тем, что она привела к росту популярности Республиканской партии в стране. Американский лидер при этом подверг критике "совершенно безумных, сумасшедших демократов, левых радикалов и их партнеров из СМИ".

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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