Южная Корея намерена обсудить с КНДР судьбу туркомплекса в горах Кымгансан

СЕУЛ, 15 ноября. /ТАСС/. Республика Корея будет добиваться прямых переговоров с КНДР о дальнейшей судьбе туристического комплекса, возведенного южнокорейскими компаниями в горах Кымгансан. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов представитель министерства объединения страны Ким Ын Хан.

"Правительство продолжит заниматься этим вопросом исходя из позиции, что проблема туристического комплекса должна быть решена посредством прямого диалога между Югом и Севером", - подчеркнул он. Чиновник призвал КНДР "продемонстрировать позитивный подход".

Агентство ЦТАК в пятницу сообщило, что северокорейские власти КНДР направили Сеулу ультиматум с требованием демонтировать южнокорейские объекты, построенные в туристической зоне горы Кымгансан. Пхеньян мотивирует свою позицию тем, что эти постройки "оставались без внимания и были заброшенными на протяжении 10 лет". "В ситуации, когда решение [о сносе объектов] уже принято, нельзя попросту терять время, обмениваясь сообщениями", - подчеркивает ЦТАК.

В октябре нынешнего года председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения туристической зоны в горах Кымгансан заявил, что республика намерена отказаться от проекта по развитию данного комплекса с Южной Кореей и вести работы самостоятельно. Лидер КНДР распорядился снести "неприглядные постройки", возведенные южнокорейской стороной, предварительно согласовав эти действия с соответствующими ведомствами Южной Кореи.

После этого Север передал Югу запрос о проведении письменных консультаций о судьбе проекта. Сеул в ответ на это предложил провести рабочие переговоры с участием представителей южнокорейского правительства и бизнесменов, однако КНДР отвергла этот запрос.

Совместный туристический проект Республики Корея и КНДР начал работу в 1998 году как символ экономического сотрудничества двух стран. Южнокорейские компании вложили в строительство отелей и туристической инфраструктуры около 680 млн долларов. В 2008 году после инцидента с гибелью южнокорейской туристки Сеул принял решение приостановить сотрудничество в этой зоне на неопределенное время.