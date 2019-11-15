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ЦТАК раскритиковало Байдена за слова, которые в Пхеньяне сочли оскорбительными

В комментарии северокорейского агентства говорится, что человек, осмелившийся клеветать на достоинство верховного руководителя народной республики, "никогда не сможет избежать беспощадного наказания КНДР"

ПХЕНЬЯН, 15 ноября. /ТАСС/. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) раскритиковало бывшего вице-президента США Джозефа Байдена за его высказывания в адрес председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Об этом говорится в комментарии агентства, опубликованном в пятницу.

"Байден, лишенный элементарных качеств человека, а тем более политика, снова выплеснул поток грязи в отношении достоинства верховного руководителя КНДР", - говорится в сообщении ЦТАК.

"Байден продолжает вести себя безрассудно и никак не может взяться за ум, хотя его осудили и отвергли все люди, он является ни чем иным, как бешеной собакой, которая стремится только вцепиться кому-либо в горло", - добавили авторы комментария.

По их мнению, человек, осмелившийся клеветать на достоинство верховного руководителя народной республики, "никогда не сможет избежать беспощадного наказания КНДР, кем бы он ни был и где бы ни находился".

При этом ЦТАК не указывает, какие именно высказывания Байдена оскорбили Пхеньян, однако он неоднократно критиковал власти КНДР и политику президента США Дональда Трампа в отношении этой страны.

Бывший вице-президент Джозеф Байден в настоящее время является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах в США.

Теги
СШАКНДРБайден, Джозеф (Джо)Трамп, Дональд
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