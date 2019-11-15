Министр обороны США призвал Южную Корею увеличить расходы на совместную оборону

СЕУЛ, 15 ноября. /ТАСС/. Республика Корея может и должна увеличить свой финансовый вклад в содержание американского воинского контингента в стране. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Сеуле министр обороны США Марк Эспер по итогам 51-го ежегодного консультативного совещания по вопросам совместной безопасности.

"Южная Корея - богатая страна, она может и должна платить больше [за содержание войск США]", - подчеркнул Эспер. Он отметил, что заключение нового соглашения о справедливом распределении соответствующих расходов "крайне важно" и для Вашингтона, и для Сеула.

В прошлом году американская сторона заявила о необходимости значительного увеличения расходов Южной Кореи, поскольку содержание там 28-тысячного воинского контингента обходится Вашингтону примерно в $5 млрд в год. Расходы Сеула на содержание контингента США в 2019 году были повышены на 8,2%, до 1,04 трлн вон ($915 млн). Срок пятилетнего соглашения о финансировании пребывания 28,5 тыс. американских военных в Республике Корея истек 31 декабря 2018 года. В соответствии с ним ежегодные расходы сеульской администрации на эти цели составляли около 960 млрд вон ($860 млн). Новое соглашение было заключено сроком на один год.

7 ноября телеканал YTN со ссылкой на главу парламентского комитета по объединению Республики Корея Юн Сан Хёна сообщил, что Вашингтон потребовал от Сеула повысить долю взносов Южной Кореи на совместную оборону почти в пять раз - до $4,7 млрд. Также отмечалось, что США настаивают на том, чтобы Южная Корея увеличила свои расходы на содержание подразделений американских вооруженных сил и за пределами Корейского полуострова.

Войска Соединенных Штатов находятся в Южной Корее со времен Корейской войны (1950-1953). Условия их пребывания регулируются подписанным 26 января 1950 года двумя странами соглашением о помощи во взаимной обороне.