Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Беспорядки в Чили

Референдум о необходимости новой конституции пройдет в Чили в апреле 2020 года

Голосование будет обязательным для всех граждан страны

ТАСС, 15 ноября. Национальный конгресс (парламент) Чили согласовал шаги по выработке и утверждению новой конституции страны, что было одним из требований участников масштабных акций протеста, охвативших республику с октября. Об этом в пятницу сообщил спикер Сената (верхней палаты законодательного органа) Хайме Кинтана.

На эту тему
Бунт без идеологии. Латинская Америка разочаровалась и в правых, и в левых

Согласно обнародованному парламентарием межпартийному соглашению, процедура принятия основного закона пройдет в несколько этапов. В апреле 2020 года состоится референдум, на который будут вынесены следующие вопросы: "Выступаете ли вы за принятие новой конституции?" и "Кто должен разработать новую конституцию - Учредительное собрание или Смешанное учредительное собрание?" Первый вариант предполагает, что основной закон будет разрабатываться исключительно членами Учредительного собрания, которых должны будут избрать граждане. Согласно второму варианту - членами Учредительного собрания совместно с парламентариями.

Голосование на этом референдуме будет обязательным для чилийских граждан. В том случае, если большинство из них выскажутся за принятие новой конституции, Учредительное собрание в течение года должно будет разработать проект основного закона. После его вынесут на итоговый референдум.

"Это исторический день для Чили. Мы показали, что выход из кризиса может быть мирным и демократичным", - отметил Кинтана в Twitter.

Нынешняя конституция Чили была принята на референдуме 11 сентября 1980 года во время правления диктатора Аугусто Пиночета (находился у власти в 1973-1990 годы).

Беспорядки и перемены

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в чилийской столице Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04). Позднее манифестации охватили и другие города страны. По официальным данным, погибли более 20 человек. Из-за сложившейся ситуации власти отказались от проведения саммита лидеров стран-участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре и Конференции ООН по изменению климата в декабре.

В стремлении погасить волну протестов президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что правительство направит в Национальный конгресс пакет мер социальной поддержки, включающий увеличение размера пенсий, снижение тарифов на электричество и цен на лекарства, установление минимального гарантированного дохода для трудящихся. Кроме того, президент высказался за повышение налога для граждан, ежемесячные доходы которых превышают 8 млн песо (примерно $11 тыс.).

Теги
Пиньера, СебастьянЧилиБеспорядки в Чили
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Асад: США пытаются помешать нормализации отношений между сирийскими властями и курдами
Президент Сирии заявил, что после турецкого вторжения "появился прогресс" в отношениях между кудрами и официальным Дамаском
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС