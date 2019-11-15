Референдум о необходимости новой конституции пройдет в Чили в апреле 2020 года

ТАСС, 15 ноября. Национальный конгресс (парламент) Чили согласовал шаги по выработке и утверждению новой конституции страны, что было одним из требований участников масштабных акций протеста, охвативших республику с октября. Об этом в пятницу сообщил спикер Сената (верхней палаты законодательного органа) Хайме Кинтана.

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Согласно обнародованному парламентарием межпартийному соглашению, процедура принятия основного закона пройдет в несколько этапов. В апреле 2020 года состоится референдум, на который будут вынесены следующие вопросы: "Выступаете ли вы за принятие новой конституции?" и "Кто должен разработать новую конституцию - Учредительное собрание или Смешанное учредительное собрание?" Первый вариант предполагает, что основной закон будет разрабатываться исключительно членами Учредительного собрания, которых должны будут избрать граждане. Согласно второму варианту - членами Учредительного собрания совместно с парламентариями.

Голосование на этом референдуме будет обязательным для чилийских граждан. В том случае, если большинство из них выскажутся за принятие новой конституции, Учредительное собрание в течение года должно будет разработать проект основного закона. После его вынесут на итоговый референдум.

"Это исторический день для Чили. Мы показали, что выход из кризиса может быть мирным и демократичным", - отметил Кинтана в Twitter.

Нынешняя конституция Чили была принята на референдуме 11 сентября 1980 года во время правления диктатора Аугусто Пиночета (находился у власти в 1973-1990 годы).

Беспорядки и перемены

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в чилийской столице Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04). Позднее манифестации охватили и другие города страны. По официальным данным, погибли более 20 человек. Из-за сложившейся ситуации власти отказались от проведения саммита лидеров стран-участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре и Конференции ООН по изменению климата в декабре.

В стремлении погасить волну протестов президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что правительство направит в Национальный конгресс пакет мер социальной поддержки, включающий увеличение размера пенсий, снижение тарифов на электричество и цен на лекарства, установление минимального гарантированного дохода для трудящихся. Кроме того, президент высказался за повышение налога для граждан, ежемесячные доходы которых превышают 8 млн песо (примерно $11 тыс.).