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Южная Корея и США обсудят 18-19 ноября распределение расходов на совместную оборону

Южнокорейский МИД выразил надежду, что сторонам удастся достичь "разумной и справедливой" договоренности

СЕУЛ, 15 ноября. /ТАСС/. Представители Республики Корея и США проведут на следующей неделе в Сеуле очередной раунд переговоров о распределении оборонных расходов, в том числе на содержание американских войск в азиатской стране. Как сообщил в пятницу южнокорейский МИД, переговоры состоятся 18 и 19 ноября.

"Правительство ожидает, что очередной раунд диалога послужит дальнейшему укреплению военного союза США и Республики Корея", - подчеркивается в пресс-релизе. МИД также выразил надежду, что сторонам удастся достичь "разумной и справедливой" договоренности.

В ходе состоявшегося в сентябре в Сеуле первого раунда переговоров американская сторона призвала Южную Корею значительно увеличить расходы на содержание 28-тысячного контингента США. В настоящее время Вашингтон тратит на это примерно $5 млрд в год.

В 2019 году расходы Сеула на содержание американских войск были увеличены на 8,2% до 1,04 трлн вон ($915 млн). Срок пятилетнего соглашения о финансировании пребывания 28,5 тыс. военных США в Южной Корее истек 31 декабря прошлого года. В соответствии с ним ежегодные расходы сеульской администрации на эти цели составляли около 960 млрд вон ($860 млн). Новое соглашение было заключено сроком на один год.

Войска Соединенных Штатов находятся в Южной Корее со времен Корейской войны (1950-1953). Условия их пребывания регулируются подписанным 26 января 1950 года между двумя странами соглашением о помощи во взаимной обороне.

Теги
СШАРеспублика Корея
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