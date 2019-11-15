Генпрокурор Украины рассказал о "большом уголовном деле", которое может касаться Burisma

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Следствие на Украине ведет "большое уголовное дело", которое может касаться деятельности газодобывающей компании Burisma, в совет директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Хантер Байден. Это подтвердил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Мы проводим аудит многих дел. В том числе и одного большого дела, которое в том числе может касаться деятельности компании Burisma и других лиц, которые причастны к этой компании. В деле насчитывается несколько тысяч томов. Не сотен, а тысяч. То есть это дело не одного дня и не одного месяца", - сказал Рябошапка в интервью изданию "Настоящее время".

По словам генпрокурора, "у тех же американцев и их правоохранительных органов есть не меньше информации", чем на Украине. "В принципе, при желании, они могли бы сделать то же самое расследование и не менее качественно, чем мы", - добавил он.

Рябошапка подчеркнул, что к нему не обращались представители США с просьбой предоставить какие-либо ответы, посодействовать в каких-либо действиях в отношении Хантера Байдена и компании Burisma: "Что касается этого дела [по Хантеру Байдену], то его нет, - сказал он. - И неофициально тоже нет. Никаким образом".

Генпрокурор добавил, что есть "13 или 14" дел, в которых фигурирует собственник Burisma Николай Злочевский [министр экологии при президенте Викторе Януковиче]. "Соответственно, от Злочевского проводят связи с холдингом Burisma. Но по Burisma мне известно одно большое дело, из которого выделяют разные эпизоды", - пояснил генпрокурор. При этом он отказался сообщить, фигурирует ли в этом отдельно взятом деле Хантер Байден, но заметил, что решение о включении его в дело ранее зависело от прокурора Константина Кулика, который в данный момент "находится на больничном и не пришел на тестирование", то ость не прошел аттестацию. Далее, по словам Рябошапки, дело будет вести новый прокурор, у которого могут быть другие позиции по этому уголовному делу.

Он также заявил, что не чувствует какого-либо давления в связи с делом Burisma. "В связи с этим расследованием - нет. Я абсолютно понимаю, что мне надо делать. И какого-либо давления ни со стороны нашего президента, ни со стороны иностранных политических лиц я не ощущаю. В принципе я волен делать все, что я посчитаю правильным, и то, что соответствует закону. А не то, что хочет кто-то со стороны", - заверил Рябошапка.

Скандал в Вашингтоне

В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг телефонного разговора президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, эта беседа стала поводом для объявления Палатой представителей, контролируемой политическими оппонентами президента - демократами, о начале процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают законодатели-демократы, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Хантер Байден в 2014 году вошел в правление компании Burisma, а его отец в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности этой газодобывающей компании.

Джозеф Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа от Демократической партии на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях дискредитировать Байдена. Зеленский факт давления со стороны Трампа опроверг.