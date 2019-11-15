Асад: США пытаются помешать нормализации отношений между сирийскими властями и курдами

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Вашингтон препятствует нормализации отношений между Дамаском и курдами, в которых наметился прогресс после проведения турецкой стороной военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, заявил сирийский лидер Башар Асад в интервью телеканалу "Россия 24".

Он отметил, что после турецкого вторжения "появился прогресс" в отношениях между кудрами и официальным Дамаском. "Россия играет важную роль в этом вопросе, - сказал он. - В решении вопросов иногда мы идем вперед, а иногда делаем шаг назад по разным причинам. Одна из этих причин - давление США на вооруженные группировки в Сирии, чтобы те не соглашались с сирийским правительством, и это ожидаемо".

Асад также заявил, что власти Сирии готовы принять в свою армию курдские отряды, чтобы дать отпор Турции на севере Сирии, однако курды пока не готовы к этому.

Сирийский лидер отметил, что после подписания Россией и Турцией меморандума Министерство обороны Сирии официально готово принять бойцов курдских отрядов самообороны в состав своей армии в рамках программ, которые будут учитывать особенности этого региона. "Однако ответ, который, как следует понимать, был официальным, таков: они [курды] сейчас не готовы присоединяться к сирийской армии и намерены сохранить при себе оружие в данных регионах", - сказал Асад.

По его словам, Дамаск при помощи российской стороны пытается убедить курдские отряды "в том, что присоединение к сирийской армии и борьба против турецких захватчиков является верной и правильной позицией для возвращения территорий, потерянных на севере Сирии".

Победа над терроризмом

По мнению Асада, сирийский конфликт закончится в тот момент, когда будет одержана полная победа над терроризмом, а не после принятия новой конституции страны.

"Есть попытка представить, что урегулирование конфликта зависит от работы конституционного комитета. Война в Сирии началась не из-за разногласий вокруг конституции, война в Сирии началась, так как террористы убивали военных, полицейских и мирных жителей, а также потому, что они разрушали инфраструктуру. В силу этого война закончится тогда, когда мы покончим с терроризмом", - сказал Асад.

"Мы считаем, что время от времени необходимо анализировать конституцию, как и любой другой документ, и вносить поправки согласно новым реалиям Сирии. Это не священное писание, у нас нет с этим проблем, поэтому мы пошли этим путем", - добавил он.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности столкновения России и Соединенных Штатов, президент Сирии подчеркнул, что такое развитие событий не в интересах Сирии. "Мы, конечно, не думаем о столкновении между США и РФ. Это очевидно и невыгодно ни нам, ни России, ни стабильности в мире, и это опасно".

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