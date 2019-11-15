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Польша может наложить вето на бюджет ЕС, если сокращение расходов будет чрезмерным

Польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский считает, что сокращения могут достигать до 1/4 средств европейских фондов

ВАРШАВА, 15 ноября. /ТАСС/. Депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский не исключил, что Варшава наложит вето на новый финансовый план ЕС на ближайшие семь лет, если сокращение расходов чрезмерно затронет республику. Об этом он написал в пятницу в Twitter.

По оценкам польского евродепутата, сокращения могут достигать до 1/4 средств европейских фондов.

"Сокращения, предложенные Европейской комиссией в семилетнем бюджете ЕС, особенно затрагивают страны Центральной Европы. Кроме того, существуют дополнительные сокращения, основанные на произвольной и политически мотивированной оценке так называемого верховенства закона. В случае Польши сокращения составляют 23%. Это причина для вето, а бюджет требует единогласия", - написал Сариуш-Вольский.

"Переговоры по бюджету ЕС углубляют разногласия между Востоком и Западом, а также показывают противоречия в Вишеграде (Вишеградская группа - субрегиональное объединение в составе Венгрии, Польши, Словакии и Чехии - прим. ТАСС) в ситуации, когда необходимо единство", - указал он.

Евросоюз ежегодно принимает годовые бюджеты сообщества, в них вносятся отдельные коррективы, которые не могут превышать согласованные параметры семилетнего бюджета (текущий истечет в 2020 г.). Столь сложная программа планирования объясняется тем, что доходная часть бюджета Евросоюза формируется на основании взносов государств ЕС, которые различаются по размеру и должны быть тщательно согласованы как на европейском, так и на национальном уровнях.

Теги
ЧехияСловакияВенгрияПольша
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