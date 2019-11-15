Полиция разгоняет "желтых жилетов", блокировавших завод на западе Франции

ПАРИЖ, 15 ноября. /ТАСС/. Французская полиция применила слезоточивый газ при разгоне демонстрантов в желтых жилетах, которые блокировали подъезд к заводу по производству удобрений компании Yara на западе страны. Об этом сообщает в пятницу радио France Bleu.

По его данным, около сотни человек собрались перед въездом на предприятие, расположенное близ Монтуар-де-Бретань в пятницу утром. Многие из них надели желтые жилеты, а также вывесили соответствующие транспаранты, хотя подавляющее большинство все же пришли в обычной одежде. Участники пикета разожгли на дороге костры и встали живой цепью, препятствуя проезду грузовых автомобилей.

Спустя несколько часов на место прибыли отряды полицейского спецназа CRS, которые быстро оттеснили демонстрантов. Согласно опубликованным в Twitter радиостанции видео, полицейские несколько раз применили гранаты со слезоточивым газом.

Завод Yara относится к классу предприятий Seveso, что означает наличие на производстве опасных для человека веществ. В течение последней недели СМИ публиковали несколько компрометирующих материалов, в которых сообщалось о чрезмерных выбросах фосфора в реку Луара, а также других химикатов, намного превышающих разрешенные лимиты. С 2018 года по данным фактам прокуратура проводит проверку, однако пока никаких результатов этого расследования опубликовано не было.