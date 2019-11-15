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Украинская оппозиция обвинила Кабмин в коррупционном заговоре в преддверии местных выборов

Ранее в СМИ появилась запись встречи премьера с депутатами от фракции "Слуга народа" перед голосованием за бюджет-2020

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной раде Украины потребовала от правоохранительных органов создать парламентскую следственную комиссию в отношении премьер-министра Алексея Гончарука, обвинив его в подготовке "коррупционного заговора с целью манипулирования результатами местных выборов 2020 года".

Эта реакция крупнейшей оппозиционной фракции последовала после появления в СМИ записи встречи премьера с депутатами от "Слуги народа" перед голосованием за бюджет-2020. На встрече глава правительства пытался убедить представителей пропрезидентской фракции отказаться от решения оставлять часть налогов в местных бюджетах, обещая им взамен контроль над местными финансовыми ресурсами.

"Чтобы протолкнуть правительственный бюджет [на 2020 год], депутатам монобольшинства [от фракции "Слуга народа"] был обещан контроль над финансовыми ресурсами местных общин. В преддверии местных выборов, которые должны состояться в 2020 году, Гончарук посулил им возможность вместе со смотрящими-губернаторами определять, "куда, какой школе и какой больнице нужно финансирование", - говорится в заявлении.

"Это информация о том, что на местных выборах готовится масштабное применение административного ресурса и массовое злоупотребление государственными деньгами. Эта запись - политический приговор для Гончарука и материал для следственных действий, - считают в оппозиции. - Гончарук сбросил с себя маску "нового политика", реформатора и борца с коррупцией. Он предложил депутатам правящей партии политическую взятку".

Оппозиция требует на время расследования отстранить Гончарука и присутствовавшую на встрече с депутатами от "Слуги народа" Оксану Маркарову от исполнения ими обязанностей премьер-министра и министра финансов.

По данным украинских СМИ, перед принятием проекта бюджета-2020 глава правительства и министр финансов "уговаривали" депутатов от "Слуги народа" принять главный финансовый документ, отказавшись от правки, согласно которой часть акцизного налога на топливо - 13,44% - остается в местных бюджетах. При этом Кабмин предполагал весь доход от этого акциза забирать в центр. Однако депутаты не согласились с премьером, и правка так и осталась в законопроекте. Бюджет был проголосован во втором чтении.

Теги
УкраинаГончарук, Алексей Валерьевич
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