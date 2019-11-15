Асад: длительное присутствие сил США в Сирии может вызвать вооруженное сопротивление

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Продолжение оккупации Сирии военными силами США может привести к народному вооруженному сопротивлению по иракскому сценарию. С таким заявлением выступил сирийский президент Башар Асад в эфире телеканала "Россия-24".

"Со временем, если оккупанты останутся, то иракский сценарий [станет] примером для американцев. Результат был неожиданным для них, но мы в Сирии предвидели его", - сказал он, напомнив, что в 2003 году предсказывал начало вооруженной борьбы иракцев против американских военных. "Так и американское присутствие в Сирии породит военное сопротивление, которое приведет к потерям среди американцев и впоследствии к их уходу", - заявил Асад.

При этом он подчеркнул, что речи о возможном противостоянии США и России на территории Сирии не идет. "Мы, конечно, не думаем о столкновении США и России. Это очевидно и не выгодно ни нам, ни России, ни стабильности в мире, и это опасно. Но США нельзя думать, что они будут жить и комфортно себя ощущать во всех оккупированных ими регионах. Мы напоминаем им об Ираке и Афганистане. Сирия не исключение в этом вопросе", - пояснил сирийский лидер.

По его мнению, вторжение американцев не могло бы произойти, если бы они не встречали поддержку со стороны лояльных агентов среди сирийцев. Поэтому ключом к прекращению оккупации Асад видит преодоление раскола в сирийском обществе. "Мы всегда говорим, что первоочередным, ближайшим и самым мирным решением является объединение нас, сирийцев, вокруг патриотических принципов. Тогда американцы уйдут и не смогут здесь остаться ни ради нефти, ни ради чего-либо другого", - заключил он.

Президент РФ Владимир Путин в четверг на пресс-конференции по итогам саммита лидеров БРИКС в Бразилии отметил, что Москва не считает американское военное присутствие в Сирии легитимным. В частности, силы США остаются на восточном берегу реки Евфрат.

Глава российского МИД Сергей Лавров 11 ноября заявил, что из-за присутствия американцев к востоку от реки Евфрат в этой области сохраняется очаг напряженности с исходящей оттуда террористической угрозой.