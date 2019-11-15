СМИ: с начала протестов в Чили задержано свыше 26 тыс. человек

ТАСС, 15 ноября. Правоохранительные органы Чили задержали 26,1 тыс. человек в ходе масштабных акций протеста, охвативших республику с середины октября. Об этом в пятницу сообщил телеканал TeleSUR со ссылкой на данные Верховного суда страны.

Только в столичной области Сантьяго задержано 8,7 тыс. демонстрантов, отметил телеканал.

При этом суды отправили под арест 1,4 тыс. человек из всех задержанных в стране, а "действия полиции в отношении 1,1 тыс. манифестантов были признаны незаконными", подчеркнул TeleSUR.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04). Позднее манифестации охватили и другие города страны. По официальным данным, погибли более 20 человек. Из-за сложившейся ситуации власти отказались от проведения саммита лидеров стран - участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре и Конференции ООН по изменению климата в декабре.

В стремлении погасить волну протестов президент Чили Себастьян Пиньера заявил в конце октября, что правительство направит в Национальный конгресс (парламент) пакет мер социальной поддержки, включающий увеличение размера пенсий, снижение тарифов на электричество и цен на лекарства, установление минимального гарантированного дохода для трудящихся. Кроме того, глава государства высказался за повышение налога для граждан, ежемесячные доходы которых превышают 8 млн песо (примерно $11 тыс.). В пятницу Национальный конгресс согласовал шаги по выработке и утверждению новой конституции страны, что было одним из требований участников акций протеста.