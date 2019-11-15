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"Слуга народа" в Раде исключила двух депутатов за "неправильное" голосование

Антон Поляков и Анна Скороход назвали такое решение политической расправой

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Фракция президента Украины "Слуга народа" исключила в пятницу из своего состава депутатов Антона Полякова и Анну Скороход за то, что они не голосовали за необходимые законопроекты. Об этом сообщил журналистам председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Основная причина исключения депутатов из "Слуги народа" - это неголосование за те законопроекты, по которым есть общее решение фракции. Это нарушение договоренности о голосовании, командной работы по тем вопросам, по которым есть согласие всей фракции", - сказал он. "Если человек системно не соглашается с мнением фракции, зачем нам быть вместе?", - добавил Корниенко.

Сами парламентарии, сообщившие журналистам об увольнении из рядов президентской фракции, назвали это политической расправой. По словам Антона Полякова, исключение его из фракции - это месть за то, что на днях он написал в соцсетях о том, что глава офиса президента Андрей Богдан угрожал депутатам, если они не поддержат рынок земли. Анна Скороход также связывает решение фракции с тем, что голосовала против законопроекта о свободной продаже сельхозземель.

Скороход и Поляков прошли в Раду по мажоритарным округам. Теперь во фракции "Слуга народна" 250 депутатов. Для принятия большинства законопроектов необходима поддержка во время голосования как минимум 226 парламентариев.

После состоявшихся в июле парламентских выборов на Украине и внушительной победы на них партии "Слуга народа" эксперты указывали на разнородный профессиональный и политический состав фракции и множество случайных людей в ней, предупреждая об опасности разногласий в будущем. По их мнению, несмотря на убедительное, на первый взгляд, монобольшинство в Раде, президентская фракция может сократиться до 180 человек.

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Украина
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