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Суд Бельгии перенес на 16 декабря слушания по делу экс-членов правительства Пучдемона

По информации агентства Europa Press, суд будет изучать три европейских ордера на арест, выданных Верховным судом Испании

МАДРИД, 15 ноября. /ТАСС/. Судебные власти Бельгии решили перенести на 16 декабря слушания по делу бывших членов каталонского правительства Антони Комина и Льюиса Пуча, которые бежали из Испании в разгар регионального кризиса в 2017 году. Об этом сообщило в пятницу агентство Europa Press.

По его информации, суд будет параллельно изучать три европейских ордера на арест, выданных Верховным судом (ВС) Испании. Один из них - в отношении экс-лидера региона Карлеса Пучдемона, который также бежал в Бельгию.

В момент нахождения на посту главы каталонского правительства Пучдемона Комин занимался вопросами здравоохранения, Пуч руководил департаментом по культуре при правительстве региона.

14 октября ВС Испании выдал новый европейский и международный ордер на арест Пучдемона по статьям "подстрекательство к мятежу" и "растрата". Решение последовало после вынесения вердикта по делу лидеров каталонского сепаратистского движения. Они были приговорены к срокам до 13 лет тюрьмы.

1 октября 2017 года состоялся плебисцит о независимости Каталонии. Мадрид изначально называл это голосование нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент региона утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

В момент проведения референдума правительство Каталонии возглавлял Пучдемон. Сразу после кризиса он бежал из Испании в Бельгию.

Теги
БельгияИспанияПучдемон, Карлес
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