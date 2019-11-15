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Представитель правительства Украины в Раде отказалась от должности

Ирина Верещук заявила, что не нашла общего языка с премьер-министром Алексеем Гончаруком

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Представитель кабинета министров Украины в Верховной раде Ирина Верещук отказалась от этой должности. Об этом она сообщила в пятницу журналистам.

"Я решила сложить полномочия представителя кабинета министров в парламенте, так как мы не нашли общего языка с премьер-министром [Алексеем Гончаруком], мы не сработались", - сказала Верещук.

По ее словам, решение отказаться от должности было принято "без давления со стороны". "Я считаю, что у нас разные видения в подходах к коммуникации между кабмином и парламентом. Я считаю, что нам следует более профессионально работать с депутатами, учитывать их мнение", - отметила Верещук.

Верещук 13 ноября не поддержала законопроект о рынке земли, на котором настаивает правительство.

Теги
УкраинаГончарук, Алексей Валерьевич
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