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Политический кризис в Боливии

В Боливии заявили, что Моралес нарушил условия предоставления политического убежища

По словам и.о. главы страны Жанин Аньес, экс-глава государства открыто участвует в политике, хотя его статус "не разрешает политическую деятельность"

ТАСС, 15 ноября. Объявившая себя исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес считает, что экс-глава государства Эво Моралес не имеет права участвовать в политической жизни страны после получения убежища в Мексике. Такое мнение она высказала в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си, опубликованном в пятницу.

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"Он должен ответить перед законом, потому что он трусливо бежал. Он знает, что он должен ответить перед законом страны, кроме того, он нарушает все условия [предоставления политического] убежища, так как открыто участвует в политике, а его статус не разрешает политическую деятельность", - сказала Аньес, отвечая на вопрос о том, какие санкции могут быть применены в отношении экс-президента в случае нарушения им условий предоставления политического убежища.

Она добавила, что Моралес должен быть лишен права когда-либо баллотироваться на пост президента Боливии, если будет доказана его причастность к нарушению избирательного законодательства. "Чтобы такое нарушение имело место, у него должен быть не только непосредственный исполнитель, но и организатор. Санкции в отношении Эво Моралеса должны быть показательными, потому что мы, боливийцы, не заслуживаем всего этого, ведь мы заплатили за демократию такую высокую цену", - отметила Аньес. Политик также считает, что если факт нарушения избирательного законодательства на выборах будет доказан, левая партия Моралеса "Движение к социализму" должна быть лишена регистрации.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияМексикаПолитический кризис в Боливии
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