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Фракция "Слуга народа" в Раде разработает этический кодекс для своих депутатов

Нарушение его положений может привести к потере мандата

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Представитель Кабинета министров Украины в Верховной раде, депутат парламента от партии "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что фракция намерена разработать этический кодекс для своих депутатов. Об этом она сообщила в пятницу журналистам.

"Мы договорились на фракции разработать кодекс, разработать положение, этический кодекс, где бы мы понимали, что нарушения такого положения приведут к потере мандата или к выходу из фракции", - рассказала Верещук.

Ранее в пятницу фракция "Слуга народа" исключила из своего состава депутатов Антона Полякова и Анну Скороход.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, комментируя исключение Скороход и Полякова, сообщил, что депутаты исключены за неголосование за те законопроекты, по которым есть общее решение фракции. "Нарушение договоренности... относительно общей позиции по тем вопросам, по которым у фракции совместная позиция. Это нарушение договоренности о голосовании, командной работы по тем вопросам, по которым есть согласие всей фракции", - заявил Корниенко.

При этом Поляков отметил, что ему не были предъявлены какие-либо претензии. В свою очередь Скороход заявила, что "слугам народа" начали платить дополнительную зарплату в конвертах. По ее словам, суммы составляли до $5 тыс.

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