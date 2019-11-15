Рада разработает новый закон об особом статусе Донбасса после "нормандской" встречи

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Верховная рада Украины начнет работу над новым законопроектом об особом статусе Донбасса после того, как состоится встреча лидеров государств в "нормандском формате" (Германия, Франция, Украина, РФ). Об этом сказал спикер украинского парламента Дмитрий Разумков в опубликованном в пятницу интервью журналу "Фокус".

"Чтобы сказать, что придется менять в существующем законе, нужно понимать, какой результат мы получим от предстоящей встречи глав государств в "нормандском формате". Когда она состоится, Рада начнет готовить законопроект", - отметил он. "Это точно не будет происходить за закрытыми дверями", - добавил Разумков.

До "нормандской" встречи, считает он, преждевременно говорить о нормах нового законопроекта. "Пока же рассуждения о том, каким будет новый документ, это гадания на кофейной гуще", - сказал спикер Рады.

Законодательное закрепление особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей является одним из требований минских соглашений. Соответствующий закон, устанавливающий в данных районах особый статус, был принят Верховной радой и подписан президентом Петром Порошенко в октябре 2014 года. Однако на практике закон Украиной не применялся. В марте 2015 года Порошенко вопреки минским соглашениям без согласования с представителями Донбасса внес в данный закон поправки, которые фактически заблокировали действие документа. Срок действия закона, который неоднократно продлевался украинскими властями, истекает 31 декабря 2019 года.