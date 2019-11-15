МВД Турции детально изучит все обстоятельства смерти основателя "Белых касок"

АНКАРА, 15 ноября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил в пятницу, что турецкие следователи рассмотрят все обстоятельства смерти основателя "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье.

"Несмотря на то, что на первый взгляд может показаться, что причиной его смерти стал суицид, в наши обязанности входит необходимость рассмотреть все аспекты этого инцидента", - приводит слова министра телеканал NTV.

Организация "Белые каски" (официальное название - "Сирийская гражданская оборона") создана на территории Сирии в 2014 году. Известность "Белым каскам" принесло размещение в интернете фото- и видеоматериалов о разрушениях и жертвах якобы атак сирийского правительства и его союзников. При этом организацию неоднократно обвиняли в постановочном характере этих материалов.

По информации турецкого телеканала NTV, тело 48-летнего Ле Мезюрье было обнаружено в понедельник на одной из улиц Стамбула рядом с его домом. Полицейские изучили записи с камер наружного наблюдения и выяснили, что ночью посторонние не входили в здание.

Следствие на данный момент считает наиболее приоритетной версию о том, что смерть наступила в результате падения с большой высоты - из окна или с балкона квартиры. Телеканал CNN Turk сообщил, что на лице и теле бывшего британского военного обнаружены порезы, зарегистрированы переломы конечностей.

Между тем президент Сирии Башар Асад не исключил, что Ле Мезюрье могли убить представители спецслужб по указанию или при прямом участии ЦРУ.