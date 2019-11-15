Белый дом обнародовал стенограмму первого телефонного разговора Трампа с Зеленским

В ходе 16-минутного разговора Трамп несколько раз поздравил Зеленского с победой на президентских выборах на Украине. "Это были невероятные выборы", - сказал глава администрации США. В свою очередь Зеленский заявил, что он и его команда рассматривали Трампа как "замечательный пример". "Думаю, Вы будете работать отлично. У меня много друзей на Украине, которые Вас знают и которым Вы нравитесь. У меня много друзей с Украины, и, откровенно говоря, они ожидали, что Вы одержите победу", - отметил хозяин Белого дома. Трамп и Зеленский также пригласили друг друга нанести визиты в США и на Украину.

Стенограмма была обнародована ровно в то время, когда в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США начались публичные слушания с участием бывшего США в Киеве Мари Йованович в рамках процедуры импичмента американского лидера. Процедуру запустила в отношении республиканца Трампа оппозиционная Демократическая партия США, которая на данном этапе контролирует Палату представителей.

В общей сложности стенограмма занимает примерно две страницы. В документе, однако, содержится приписка о том, что речь не идет о "дословном стенографическом отчете". "Текст этого документа содержит записи и восстановление [разговора] по памяти находившимися на дежурстве сотрудниками Ситуационной комнаты [Белого дома] и аппарата Совета национальной безопасности, которые были уполномочены слушать [беседу] и записывать ее", - говорится в документе. В нем отмечается, что "на точность записи" может влиять "ряд факторов", включая качество телефонной связи и особенности перевода.

В новость были внесены изменения (17:27 мск) — добавлена информация по тексту.