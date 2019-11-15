Генсек ОБСЕ выступил за новое соглашение по ограничению вооружений с участием Китая

ПАРИЖ, 15 ноября. /ТАСС/. Восстановление соглашения, подобного Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), потребует участия Китая, но это невозможно без правильного политического климата. Такое мнение высказал генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) Томас Гремингер в интервью газете Le Mond , опубликованном в пятницу.

"Вся архитектура [безопасности], выстроенная после холодной войны, разрушается вместе с пересмотром договоров о контроле за вооружениями, - указал Гремингер, приведя в пример прекращение действия ДРСМД по инициативе США. - Теперь нам нужно постараться создать политическую среду, в которой мы могли бы обновить его [договор], но сейчас это намного сложнее, потому что необходимо интегрировать в него других крупных игроков, таких как Китай, который пока не демонстрирует интереса".

Генсек ОБСЕ добавил, что его организация сосредоточена прежде всего "на военно-политических вопросах, в частности контроле за конвенциональными вооружениями, которым чрезмерно пренебрегают".

Ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, подтвердил намерение США заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами.

2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). США свои действия объяснили отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают положения ДРСМД. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.

Когда договор еще существовал, США настаивали на подключении к этому формату Китая. Однако Пекин категорически отверг это предложение. На данный момент в мире существует 32 страны, у которых есть технические возможности разрабатывать ракеты этого класса.