Президент Польши назначил новое правительство Матеуша Моравецкого

ВАРШАВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда в пятницу назначил новое правительство страны во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким. Проходящую в Президентском дворце церемонию приведения министров к присяге транслировало в прямом эфире Польское телевидение.

Премьер внес небольшие изменения в прежний состав кабмина, работавший под его руководством до состоявшихся в республике 13 октября парламентских выборов. Так, новый кабинет будет состоять из 20 ведомств. Ключевые посты сохранят министры, занимавшие их в прошлом правительстве. Оборонным ведомством продолжит руководить Мариуш Блащак, во главе МИД останется Яцек Чапутович, министром культуры и национального наследия по-прежнему будет Петр Глиньский, министром инфраструктуры Анджей Адамчик, а министром юстиции и генеральным прокурором Збигнев Зёбро.

Управление министерством науки и высшего образования останется в руках вице-премьера Ярослава Говина, министерства сельского хозяйства и развития сельской местности - Яна Кшиштофа Ардановского. Руководить МВД и координировать работу спецслужб по-прежнему будет Мариуш Каминьский, а во главе министерства развития осталась Ядвига Эмилевич. Марек Грубарчик сохранил пост министра морского хозяйства и внутреннего судоходства.

Новым министром финансов будет Тадеуш Косчиньский, министром семьи, труда и социальной политики - Марлена Малонг, а министром национального образования - Дариуш Пионтковский. Вопросами защиты окружающей среды будет заниматься Михал Вощ, здравоохранением - Лукаш Шумовский, внедрение цифровых технологий возьмет на себя Марек Загурский. Министерством спорта будет руководить сам премьер Матеуш Моравецкий, так как к моменту сегодняшней церемонии подходящую кандидатуру на этот пост найти не удалось. Прежний глава польского спортивного ведомства Витольд Банька стал новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Среди главных новшеств - устранение министерства энергетики и появление трех новых ведомств: министерства по контролю за государственными активами, которое возглавит вице-премьер Яцек Сасин, министерства климата под руководством Михала Куртыки и министерства управления фондами и региональной политики во главе с Малгожатой Яросиньской-Едынак. Кроме этого, из ведения МИД выведены вопросы взаимодействия с европейскими институтами и отношений с ЕС, которыми будет заниматься в правительстве Конрад Шиманьский.

Назначенные главой государства члены кабмина 19 ноября предстанут перед депутатами Сейма (нижней палаты парламента), которые должны утвердить это решение, проведя голосование о доверии. Перед этим премьер выступит с программной речью. Кандидатура Моравецкого была выдвинута правящей партией, которая по итогам выборов получила 235 из 460 мест в нижней палате, поэтому ожидается, что большинство голосов в парламенте ему обеспечено.