Никосия обвинила Анкару в нарушении международного права из-за буровых работ в ИЭЗ Кипра

НИКОСИЯ, 15 ноября. /ТАСС/. Никосия обвинила Анкару в нарушении международного права в связи с новыми буровыми работами, к которым приступило турецкое судно "Фатих" в Исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Республики Кипр. Позиция властей островного государства была изложена в пятницу в заявлении президентской канцелярии.

"Тот факт, что эти новые незаконные действия Турции были объявлены в тот же день, когда вступили в силу новые рамки санкций ЕС, является демонстрацией крайнего и провокационного пренебрежения к международному и европейскому праву", - говорится в этом заявлении.

Ранее в пятницу вице-президент Турции Фуат Октай объявил в Twitter о том, что судно "Фатих" завершило разведку и бурение на шельфе Турции и накануне приступило "к новой миссии" к югу от полуострова Карпасия на северо-востоке Кипра. Таким образом, Анкара проигнорировала решение Совета ЕС, который в минувший понедельник одобрил введение ограничительных мер в ответ на проводимые Турцией несанкционированные буровые работы на газовом месторождении в Восточном Средиземноморье. Турецкие власти дали понять, что ведут эти работы либо на своем собственном континентальном шельфе, либо в тех зонах, где право на добычу углеводородов принадлежит туркам-киприотам.

Турция, не признающая Республику Кипр с 1963 года, оспаривает границы ИЭЗ этого островного государства и заявляет, что не допустит проведения геолого-разведывательного бурения у берегов острова без согласия турко-кипрской общины. По версии Анкары, буровые суда Турции находятся в зоне газового месторождения на основании лицензий, выданных самопровозглашенной Турецкой республикой Северного Кипра (ТРСК), которую, кроме самой Турции, не признает ни одно другое государство мира. Подобные действия всегда вызывали протест Никосии, а Евросоюз в ответ ввел против Турции санкции.