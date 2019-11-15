Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СБУ сообщила о совместном с ЦРУ задержании в Киевской области "одного из лидеров ИГ"

Украинская спецслужба уточнила, что задержанный Аль Бара Шишани является гражданином Грузии

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины совместно с ЦРУ США и МВД Грузии задержала в Киевской области "одного из ключевых руководителей "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) по прозвищу Аль Бара Шишани. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба СБУ.

"В результате совместной спецоперации Службы безопасности Украины с Министерством внутренних дел Грузии и Центральным разведывательным управлением США в Киевской области задержан один из ключевых руководителей террористической организации "Исламское государство", - сказано в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что задержанный является гражданином Грузии. С 2012 года он работал на разных "должностях" в ИГ на территории Сирии, в 2016 году выехал в Турцию, а "летом 2018 года террорист незаконно прибыл на Украину, использовав поддельный паспорт", утверждает украинская спецслужба.

Аль Бара Шишани был задержан в Киевской области вблизи частного дома, где он проживал. "Сейчас террорист находится под экстрадиционным арестом. Проверяется информация о его причастности к совершению преступлений на территории Украины", - сообщила СБУ.

Теги
УкраинаСШАГрузия
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
Во Франции сообщили, что саммит в нормандском формате запланирован на 9 декабря
Встреча должна состояться в Париже
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС