СБУ сообщила о совместном с ЦРУ задержании в Киевской области "одного из лидеров ИГ"

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины совместно с ЦРУ США и МВД Грузии задержала в Киевской области "одного из ключевых руководителей "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) по прозвищу Аль Бара Шишани. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба СБУ.

"В результате совместной спецоперации Службы безопасности Украины с Министерством внутренних дел Грузии и Центральным разведывательным управлением США в Киевской области задержан один из ключевых руководителей террористической организации "Исламское государство", - сказано в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что задержанный является гражданином Грузии. С 2012 года он работал на разных "должностях" в ИГ на территории Сирии, в 2016 году выехал в Турцию, а "летом 2018 года террорист незаконно прибыл на Украину, использовав поддельный паспорт", утверждает украинская спецслужба.

Аль Бара Шишани был задержан в Киевской области вблизи частного дома, где он проживал. "Сейчас террорист находится под экстрадиционным арестом. Проверяется информация о его причастности к совершению преступлений на территории Украины", - сообщила СБУ.