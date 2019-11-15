Во Франции сообщили, что саммит в нормандском формате запланирован на 9 декабря

ТАСС, 15 ноября. Саммит лидеров государств в нормандском формате, который объединяет Россию, Украину, Францию и ФРГ, запланирован на 9 декабря 2019 года. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на канцелярию президента Франции Эмманюэля Макрона.

По ее данным, встреча пройдет в Париже.

В понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что саммит лидеров "нормандской четверки" может состояться до конца 2019 года, но конкретные даты не обсуждались. По словам Ушакова, "никаких препятствий" для встречи лидеров в нормандском формате нет.