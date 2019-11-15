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Начало процедуры импичмента Трампа

Белый дом сообщил, что Трамп будет усердно работать, а не смотреть слушания по импичменту

Там отметили, что американский лидер посмотрит только самое начало слушаний

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не собирается смотреть открытые слушания в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента. Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

В пятницу перед Конгрессом выступает бывший американский посол в Киеве Мари Йованович.

"Президент посмотрит лишь вступительное слово [старшего республиканца этого спецкомитета] Девина Нуньеса (от штата Калифорния). Остальную часть дня президент будет усердно работать ради американских граждан", - подчеркнула пресс-секретарь.

Белый дом одновременно с началом слушаний опубликовал стенограмму первого телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским от 21 апреля.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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