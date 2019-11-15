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Представитель Эрдогана заявил, что Турция не намерена отступать в вопросе покупки С-400

Ибрагим Калын также сообщил, что Анкара и Вашингтон приступили к работе по созданию совместного механизма для выявления влияния С-400 на истребители пятого поколения F-35

АНКАРА, 15 ноября. /ТАСС/. Турция не откажется от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала TRT.

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"Турция не отступит в вопросе с С-400, системы будут введены в строй", - подчеркнул он.

Кроме того, представитель Эрдогана сообщил, что Анкара и Вашингтон "приступили к работе по созданию совместного механизма для выявления влияния С-400 на [истребители пятого поколения] F-35". Однако Калын не уточнил, что именно входит в это понятие, и чем будут заниматься специалисты двух стран.

 

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