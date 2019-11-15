Коалиция США признала ответственность за гибель 11 мирных граждан при ударах по ИГ в Сирии

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Возглавляемая США коалиция по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ) признала гибель 11 мирных граждан в результате ударов по боевикам на сирийской территории. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил Соединенных Штатов.

"За сентябрь мы рассмотрели более 79 сообщений за прошлые месяцы, получено шесть новых сообщений, - отмечается в пресс-релизе. - Коалиция проверила 12 сообщений. Информация, содержащаяся в шести отчетах признана достоверной, подтверждена гибель 11 гражданских лиц". В то же время остальные шесть сообщений не являются достоверными, указали в СЕНТКОМ.

Штаб коалиции регулярно публикует отчеты о жертвах среди мирного населения в результате ее действий в Сирии и Ираке.