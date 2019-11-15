Алиев: отношения Азербайджана и России играют решающую роль для безопасности на Кавказе

БАКУ, 15 ноября. /ТАСС/. Российско-азербайджанские отношения играют решающую роль в укреплении безопасности на Кавказе. Такое мнение высказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в пятницу в Баку группу мусульманских религиозных деятелей из северокавказских республик России.

"Российско-азербайджанские отношения для дальнейшего укрепления безопасности и развития сотрудничества на Кавказе играют, считаю, решающую роль", - приводит слова Алиева сайт главы государства.

По словам президента, вопросы взаимодействия на Кавказе важны и для России, и для Азербайджана. "Всем хорошо известно, что азербайджанский народ с народами Северного Кавказа связывает многовековая история дружбы, сотрудничества и братства. Мы просто продолжаем традиции наших отцов, дедов, укрепляем наши отношения, тем самым вносим очень большой вклад в дело укрепления безопасности, стабильности и развития на Кавказе", - подчеркнул Алиев.

Как отметил глава государства, встречи и тесное взаимодействие с религиозными лидерами республик Северного Кавказа являются важным фактором российско-азербайджанских отношений, которые, по оценке Алиева, "развиваются очень успешно, и давно уже вышли на уровень стратегического партнерства".

Азербайджанский лидер также отметил "поступательное развитие" связей между двумя странами по всем направлениям.