В Анкаре заявили, что ожидают визит Путина в Турцию в первую неделю января

АНКАРА, 15 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил в пятницу, что президент России Владимир Путин может посетить республику в первую неделю января следующего года.

"Визит Путина в Турцию запланирован на первую неделю января. Президенты встретятся по случаю завершения работ по "Турецкому потоку", они также обсудят двусторонние отношения", - сказал представитель турецкого лидера Тайипа Эрдогана.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков 12 ноября сообщил, что президенты РФ и Турции должны встретиться в январе 2020 года. По его словам, "хорошим поводом для личных контактов [Путина и Эрдогана] будет церемония, которая ознаменует завершение всех работ по "Турецкому потоку".