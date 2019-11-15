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В Анкаре заявили, что ожидают визит Путина в Турцию в первую неделю января

Представитель турецкого лидера Тайипа Эрдогана сообщил, что президенты встретятся по случаю завершения работ по "Турецкому потоку"

АНКАРА, 15 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил в пятницу, что президент России Владимир Путин может посетить республику в первую неделю января следующего года.

"Визит Путина в Турцию запланирован на первую неделю января. Президенты встретятся по случаю завершения работ по "Турецкому потоку", они также обсудят двусторонние отношения", - сказал представитель турецкого лидера Тайипа Эрдогана.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков 12 ноября сообщил, что президенты РФ и Турции должны встретиться в январе 2020 года. По его словам, "хорошим поводом для личных контактов [Путина и Эрдогана] будет церемония, которая ознаменует завершение всех работ по "Турецкому потоку".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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