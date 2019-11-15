Родственники арестованного в РФ Пола Уилана не надеются на его перевод под домашний арест

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Адвокаты обвиняемого в РФ в шпионаже Пола Уилана подали в суд апелляцию на решение о содержании его под стражей, но родственники задержанного не ожидают удовлетворения этой жалобы. Об этом говорится в сообщении для СМИ, распространенном братом Пола Уилана Дэвидом.

"Мы не ожидаем, что апелляция будет успешной, - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС. - Единственной возможной альтернативой [содержанию Уилана под стражей] является его пребывание под домашним арестом за пределами [следственного изолятора в] Лефортово вплоть до предстоящего летом будущего года суда".

49-летний Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей. 28 декабря прошлого года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.