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Политический кризис в Боливии
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Глава МИД Боливии объявила о выходе из Боливарианского альянса для народов Америки

Карен Лонгарик также сообщила, что МИД отзывает с должностей 80% послов, назначенных правительством ушедшего в отставку с поста президента Эво Моралеса

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 ноября. /ТАСС/. Боливия вышла из Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА). Об этом сообщила в пятницу глава МИД республики Карен Лонгарик, назначенная временным главой государства Жанин Аньес.

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"Мы вышли из АЛБА", - приводит ее слова радиостанция Erbol.

Лонгарик также сообщила, что МИД отзывает с должностей 80% послов, назначенных правительством ушедшего в отставку с поста президента Эво Моралеса. "Мы прекратим действие их полномочий немедленно", - сказала она. Ранее Лонгарик объявила об отзыве посла на Кубе и постоянного представителя республики при ООН, которые отказались подать в отставку.

АЛБА - региональное объединение стран Латинской Америки и Карибского бассейна социалистической ориентации. С выходом Боливии в его составе остаются Венесуэла, Куба, Никарагуа, Содружество Доминики, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада, Сент-Китс и Невис.

Теги
БоливияПолитический кризис в Боливии
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