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СМИ: в столице Гвинеи вторые сутки продолжаются антиправительственные выступления

Представитель оппозиции заявил, что "один человек был убит в пятницу, трое накануне". При этом власти страны не предоставили данных о жертвах

ПРЕТОРИЯ, 15 ноября. /ТАСС/. Антиправительственные выступления оппозиции продолжаются вторые сутки в столице Гвинеи Конакри. Об этом сообщила в пятницу британская радиостанция Би-би-си.

"Один человек был убит в пятницу, трое накануне", - приводит Би-би-си слова представителя оппозиции. Власти не предоставили данных о жертвах, однако сотрудник сил безопасности подчеркнул, что полиция была вынуждена принять меры по наведению порядка после того, как демонстранты начали бросать камни в силовиков.

В четверг полиция применила в Конакри слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать толпы протестующих.

Серия антиправительственных демонстраций началась в Гвинее в конце сентября после того, как 81-летний президент страны Альфа Конде объявил о планах проведения референдума о внесении изменений в текст конституции. Это породило опасения, что Конде планирует отменить норму, ограничивающую пребывание на высшем государственном посту двумя сроками, и намерен идти в третий раз на президентские выборы. Срок его нынешних полномочий истекает в конце 2020 года.

Против изменения основного закона выступил созданный оппозиционными партиями страны Национальный фронт защиты конституции. Его поддерживают влиятельные профсоюзы Гвинеи.

По утверждению оппозиции, с 14 октября в стране погибли 20 демонстрантов. В свою очередь власти сообщили о гибели одного полицейского.

Теги
Гвинея
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