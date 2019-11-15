Боливия объявила о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой

"Венесуэльский дипломатический персонал должен покинуть страну за нарушение правил дипломатии", - приводит ее слова радиостанция Erbol.

Боливийские власти отмечают, что причиной высылки дипломатов стало "вмешательство во внутренние дела" страны.

Выезд кубинских медиков

Лонгарик также заявила о достижении договоренности с властями Кубы по вывозу более 700 кубинских врачей из южноамериканской страны, где они работали в соответствии с соглашениями, заключенными в период руководства экс-президента Эво Моралеса.

"Я провела длительную беседу с главой МИД Кубы Бруно Родригесом. Состоялся уважительный и, если хотите, дружеский разговор. С пятницы они начнут выводить 725 граждан Кубы, которые оказывают содействие в различных областях, - приводит ее слова газета La Razon. - Я считаю, что этот вывод уместен и необходим, я полагаю, что это также позволит поддержать уважительные отношения, которые всегда существовали между Кубой и Боливией".