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Политический кризис в Боливии
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Боливия объявила о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой

Глава МИД республики Карен Лонгарик отметила, что причиной высылки дипломатов стало "вмешательство во внутренние дела" страны

ТАСС, 15 ноября. Власти Боливии приняли решение разорвать дипломатические отношения с Венесуэлой. С таким заявлением выступила пятницу глава МИД республики Карен Лонгарик, назначенная на эту должность временным руководителем государства Жанин Аньес.

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"Венесуэльский дипломатический персонал должен покинуть страну за нарушение правил дипломатии", - приводит ее слова радиостанция Erbol.

Боливийские власти отмечают, что причиной высылки дипломатов стало "вмешательство во внутренние дела" страны.

Выезд кубинских медиков 

Лонгарик также заявила о достижении договоренности с властями Кубы по вывозу более 700 кубинских врачей из южноамериканской страны, где они работали в соответствии с соглашениями, заключенными в период руководства экс-президента Эво Моралеса.

"Я провела длительную беседу с главой МИД Кубы Бруно Родригесом. Состоялся уважительный и, если хотите, дружеский разговор. С пятницы они начнут выводить 725 граждан Кубы, которые оказывают содействие в различных областях, - приводит ее слова газета La Razon. - Я считаю, что этот вывод уместен и необходим, я полагаю, что это также позволит поддержать уважительные отношения, которые всегда существовали между Кубой и Боливией".

Теги
Моралес, ЭвоБоливияКубаВенесуэлаПолитический кризис в Боливии
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