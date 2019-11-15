В Осло считают, что дело осужденного за шпионаж Берга не повлияло на отношения с Москвой

ТАСС, 15 ноября. Норвегия не считает, что дело осужденного в России за шпионаж и впоследствии помилованного отставного погранинспектора Фруде Берга могло сказаться на отношениях с Россией. Об этом в пятницу заявила министр иностранных дел Ине Эриксен Сёрейде.

"Мы не считаем, что это дело как-то ухудшило отношения между Норвегией и Россией, это важно подчеркнуть", - заявила Сёрейде, отметив, что сотрудничество между двумя странами стало интенсивнее в последние два года.

Сёрейде сообщила, что Фруде Берг сможет вернуться в Норвегию, когда сам этого захочет. По ее словам, Берг, прибывший в пятницу из РФ в Литву, получит новый паспорт и сможет выехать на родину. "Он сам может решить, когда вернуться домой. Но мы окажем ему содействие, если оно ему нужно, и организуем транспорт, если он этого захочет", - сказала она.

В свою очередь премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг указала, что "он вернется домой так скоро, как только возможно".

В пятницу Москва и Вильнюс обменялись помилованными гражданами своих стран, ранее осужденными за шпионаж. Кроме того, представительству Норвегии в Литве передан осужденный в РФ за шпионаж подданный королевства Фруде Берг.

В октябре литовские СМИ сообщили о том, что Вильнюс и Москва пришли к договоренности и готовятся к обмену осужденными за разведывательную деятельность. Утверждалось, что Литва передаст РФ Николая Филипченко, а Россия - литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году. СМИ указывали, что в сделку также включен еще один россиянин. Норвежская пресса писала, что в списки могут внести и осужденного в России за шпионаж норвежца Фруде Берга, прошение о помиловании которого рассматривается в Кремле.



