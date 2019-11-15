Гуайдо призвал военных и чиновников присоединиться к субботней манифестации в Венесуэле

КАРАКАС, 15 ноября. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал в пятницу представителей ВС и государственных органов власти присоединиться к национальной манифестации, которая состоится 16 ноября. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Каракасе.

"Призыв к государственным должностным лицам и вооруженным силам состоит в том, чтобы они встали на сторону конституции. Завтра, 16 ноября, мы объединимся в борьбе", - заявил Гуайдо, чьи слова приводит его пресс-служба.

Оппозиционер добавил, что власти могут запустить "кампанию по дезинформации [граждан]"."Я прошу вас быть в курсе точек концентрации в Каракасе", - подчеркнул он.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы, в которую входит Бразилия; Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.